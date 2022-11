Vandali danneggiano biglietteria Gtt al Movicentro di Ivrea

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Vandali nella notte alla biglietteria Gtt (società di gestione dei trasporti pubblici) di via Dora Baltea a Ivrea, nella zona del Movicentro. Ignoti, probabilmente con un palanchino, hanno mandato in frantumi la porta a vetro all'ingresso degli uffici. L'azienda ha segnalato il caso alle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso: al Movicentro sono in funzione diverse telecamere di sorveglianza che probabilmente hanno ripreso l'azione dei balordi. Si tratta dell'ennesimo episodio di microcriminalità nella zona. (ANSA).