Incendio in abitazione a Saluggia, una persona ustionata

(ANSA) - VERCELLI, 26 NOV - Una persona è rimasta ustionata in un incendio che si è sviluppato oggi in una villetta a due piani in via Roma a Saluggia (Vercelli). Le fiamme hanno interessato inizialmente la mansarda per poi propagarsi al tetto, successivamente crollato.

L'intervento dei vigili del fuoco di Vercelli, con i distaccamenti di Livorno Ferraris e Santhià, ha impedito che l'incendio si estendesse anche sulle abitazioni adiacenti. Sul posto anche carabinieri e tecnici del Comune di Saluggia.

La persona ustionata è stata trasportata in elisoccorso al Cto di Torino (ANSA).