Incendi: a fuoco 300 rotoballe di fieno in cascinale

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle cinque di questa mattina nello spegnimento di un vasto incendio divampato all'interno del fienile di un'azienda agricola a Sant'Antonio di Castellamonte.

Stanno bruciando circa 300 rotoballe di fieno che erano state stoccate all'interno della struttura. Le operazioni di spegnimento andranno avanti ancora per tutta la giornata. Da accertare le cause del rogo. Non si sono registrati feriti o intossicati. (ANSA).