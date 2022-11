Ferrovia Vigezzina-Centovalli, al via celebrazioni 100 anni

(ANSA) - VERBANIA, 26 NOV - La Ferrovia Vigezzina-Centovalli compie 99 anni e dà il via a ventiquattro mesi di celebrazioni per il primo secolo di storia. La prima corsa lungo la linea internazionale, lunga 52 km, che unisce Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) e Locarno (in Svizzera), risale infatti al 25 novembre del 1923.

Per l'occasione, a Santa Maria Maggiore (Vco) è stato presentato il 'Treno delle quattro stagioni', il convoglio personalizzato dalle grafiche dell'artista torinese Carlo Gloria, che richiamano agli elementi naturali che caratterizzano il paesaggio attraversato dal treno.

I due anni di celebrazioni per i primi cento anni della ferrovia, capolavoro ingegneristico impreziosito dalla presenza di 83 ponti nel suo breve tragitto tra Italia e Confederazione Elvetica, comprendono mostre (in primavera ne inaugureranno diverse, tra cui una dedicata alla storia della ferrovia e una ai pittori della Valle Vigezzo), concerti, eventi di promozione turistica ed enogastronomica, oltre a un convegno internazionale dell'International Association for Bridge Maintenance and Safety.

Il programma delle celebrazioni ha ricevuto il sostegno finanziario nell'ambito del progetto Interreg Paes.Ch.It.

