Violenza donne:Juve lancia campagna con fischietti arancioni

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Juventus anche quest'anno ha aderito alla campagna delle Nazioni Unite Orange the World invitando "a rompere il silenzio" sulle discriminazioni di genere e scende in campo con iniziative contro la violenza sulle donne, tra cui 'Blow the whistle on violence against women' (Fischia la violenza contro le donne') di cui articolo simbolo è un fischietto arancione, omaggiato a chiunque effettua un acquisto, venerdì 25 novembre, negli store Juventus, online e fisici di Torino, Milano e Roma. Contestualmente Juventus donerà alla Fondazione Libellula un importo che sarà misurato sugli acquisti effettuati durante il Black Friday nello store on-line.

La Fondazione Libellula nasce con lo scopo di agire su un piano culturale per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Attraverso il proprio Network, Libellula opera nelle aziende con attività dedicate su stereotipi, molestie, empowerment e linguaggio inclusivo.

Realizza inoltre progetti di cura per supportare economicamente le donne che escono da situazioni di violenza, promuovere il loro reinserimento lavorativo, aiutare il personale degli ospedali a riconoscere i segni della violenza domestica. (ANSA).