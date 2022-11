Violenza donne: Unipol mette a disposizione camere UnaHotels

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Unipol aderisce all'iniziativa della ministra del turismo Daniela Santanchè e mette a disposizione le camere delle strutture alberghiere del gruppo Una Hotel per le donne in cerca di prima accoglienza dopo avere subito violenza nelle proprie case, in attesa di trovare una sistemazione definitiva. Lo ha annunciato Matteo Laterza, direttore generale di Unipol Gruppo e amministratore delegato di UnipolSai Assicurazioni. Il gruppo oggi ha collocato a Torino, in Galleria San Federico, una nuova "panchina rossa", la quarta dopo le due di Bologna e quella di Milano.

"Il nostro impegno è fatto di gesti simbolici, come la panchina rossa, ma anche di cose concrete. Unipol è ancora una volta in prima linea per supportare una battaglia che purtroppo è ancora solo all'inizio". ha detto Laterza. Il gruppo Una è la più grande catena alberghiera italiana con oltre 5.300 camere in 48 hotel, resort e residence in 13 regioni.

La panchina, rossa come il colore del sangue, reca la frase "L'amore genera amore e non violenza" e 1522, il numero verde che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di abusi e stalking. L'iniziativa è di Cubo, il museo d'impresa del Gruppo Unipol, che - nell'ambito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.- presenta la quarta edizione di Non Ballo da Sola, una rassegna di iniziative ed eventi per sensibilizzare il pubblico a riflettere su questo tema. (ANSA).