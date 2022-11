Violenza donne: flash mob con taglio di capelli per iraniane

(ANSA) - ALESSANDRIA, 25 NOV - In occasione della Giornata internazionale, ad Alessandria organizzato dal movimento contro la violenza Me.dea, sotto i portici del centro un flash mob 'Siamo la vostra voce' nel quale simbolicamente i partecipanti si sono tagliati una ciocca di capelli a sostegno della lotta delle donne iraniane in ricordo di Mahasa, uccisa perché dal velo usciva parte della capigliatura. Grazie all'idea del Soroptimist, nella centrale piazzetta della Lega un drappo arancione ha 'vestito' l'obelisco. Con l'appoggio di Zonta Club, rimarrà invece esposto, per i 16 giorni di mobilitazione mondiale istituiti dalle Nazioni Unite, dal balcone del Municipio il drappo 'Basta Violenza sulle donne'. Da oggi, inoltre, il capoluogo di provincia ha due Panchine Rosse. Una, su iniziativa di Cgil, Cisl, Uil, è stata collocata all'interno dell'area giochi di via Campi; l'altra, promossa da Asl Al, nel cortile del Poliambulario Patria, vicino al Consultorio Familiare. Infine, il primo dicembre, Cisl e il Coordinamento politiche di genere Fnp Alat con Anteas organizzeranno un altro evento, in piazzetta, con l'esposizione di bandiere, lettura di storie di donne e riflessioni. (ANSA).