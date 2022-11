Morto artigiano pasticcere Avidano, maestro del Gusto

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - E' morto il pasticcere Marco Avidano, titolare di uno storico negozio nel centro di Chieri (Torino) e di un altro nel centro del capoluogo piemontese. Alla fine l'ha sconfitto una malattia contro cui combatteva da tempo.

A ricordarlo il presidente dell'Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, Claudio Gatti. "Marco ha iniziato la sua carriera ad appena 16 anni. Per noi era un amico, una persona aperta al dialogo e al confronto, sempre disponibile con tutti. Oggi assieme a tutti gli Accademici, ricordiamo un grande maestro del lievito madre, ma anche l'uomo gentile, dai valori solidi, legato alla famiglia e alla sua terra"..

Avidano ha perfezionato la sua arte dolciaria prima a Torino, poi si è trasferito prima in Francia e poi in Belgio, ma nel 1996 ha fatto ritorno in Piemonte per rilevare la Pasticceria Basiglio, nel centro storico di Chieri. Nel 2019 ha inaugurato un nuovo punto vendita in Via Accademia delle Scienze, nel cuore di Torino, e la caffetteria nella prestigiosa Scuola Holden di Alessandro Baricco.

Grazie alle sue creazioni, Marco Avidano ha ricevuto i titoli di Maestro del Gusto di Torino e provincia, Maestro del Lievito Madre e Maestro Cioccolatiere. Tra le sue produzioni d'eccellenza: la Radiosa, "una tavoletta di cioccolato sensoriale e di design", e i lievitati prodotti con la pasta madre donatagli dal Maestro Giovanni Garino. (ANSA).