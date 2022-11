Black friday: manifesti contro Amazon in centro Torino

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Numerosi manifesti contro Amazon e contro lo "sfruttamento" dei lavoratori da parte delle imprese multinazionali sono comparsi nel centro storico di Torino, in via Roma, nella giornata del cosiddetto 'Black Friday'. Non vi sono sigle che accompagnano l'iniziativa.

"Con noi - si legge in un falso manifesto di Amazon - lo sfruttamento è ancora più conveniente. Scopri tutti i nostri dis-servizi: sfruttamento del lavoro, inquinamento a volontà, consumismo sfrenato". (ANSA).