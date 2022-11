Violenza donne: ordine medici Torino espone bandiera Iran

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Si illuminerà di rosso ed esporrà una bandiera dell'Iran - nella versione tradizionale persiana - la sede dell'ordine dei medici di Torino in occasione della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

"Gesti simbolici - informa un comunicato - che vogliono testimoniare la vicinanza dei medici e degli odontoiatri torinesi a tutte le donne che nel mondo sono vittime di sopraffazione e di violenza, fisica e psicologica".

"La decisione di esporre la bandiera dell'Iran, nell'impossibilità di esporle tutte, rappresenta in modo simbolico - viene spiegato - i numerosissimi paesi del mondo, senza esclusione di continenti, in cui le donne non sono rispettate, sono oppresse, mortificate e uccise. Esprime solidarietà a chi sta lottando per i diritti delle donne, per rappresentare che la violenza contro le donne è un fenomeno globale. Ricorda il sacrificio di Mahsa Amini, giovane donna ammazzata in Iran mentre rivendicava diritti fondamentali dell'essere umano".

"Senza rispetto per le donne, senza il riconoscimento dei diritti fondamentali, senza parità sociale, politica ed economica, senza l'emancipazione delle donne - conclude la nota - il concetto di democrazia è soltanto ipocrisia, e la salute psicofisica un miraggio". (ANSA).