Violenza donne: letture a Palazzo Madama Torino

TORINO, 24 NOV - Le donne che lavorano a Palazzo Madama - Museo Ciuvico d'Arte Antica a Torino proporranno ai visitatori del museo, il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, dalle ore 11 alle 17, la lettura di brani dai libri: La femminilità, una trappola di Simone de Beauvoir, Le tre ghinee di Virginia Woolf, Se s'abbia a prender moglie di Giovanni della Casa, Sui diritti delle donne di Mary Wollstonecraft, L'evento di Annie Ernaux, L'école des Femmes di Moliere..

Oltre alle letture, un video della Polizia di Stato dal titolo Questo non è amore, che ha l'obiettivo di aiutare le donne a difendersi da violenze fisiche, psicologiche, verbali ed economiche, sarà proiettato per l'intera giornata sullo schermo nell'atrio del museo. Il cortometraggio Linda (3'7") di Dinamovie Picture, vincitore del Festival Piemonte Movie 2010 e adottato come campagna antiviolenza dalla Tv Svizzera italiana, sarà presentato in Camera delle Guardie a partire dalle ore 15.

