Una notte al museo al Teatro Studio Bunker, 26 e 27 novembre

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Vanno in scena sabato 26 e domenica 27 novembre i primi due appuntamenti teatrali di Rebus. - Return Back to the Urban Space, progetto culturale curato dell'Accademia dei Folli vincitore del bando React to Covid Pon Metro 2014-2020 React Eu, cofinanziato dall'Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. Il cartellone prevede 20 appuntamenti aperti al pubblico - tra spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche e incontri letterari - e laboratori di musica, teatro e sostenibilità per insegnanti e ragazzi nelle scuole della Circoscrizione 6 di Torino.

Con lo spettacolo Una notte al museo (sabato alle 19.30, domenica alle 17) l'Accademia dei Folli riporta in vita alcuni dei più famosi pittori di tutti i tempi. Da Andy Warhol a Frida Kahlo, da Salvador Dalì a Edward Hopper, i maestri della tela si raccontano e aprono la porta sul loro mondo, sulla loro vita e la loro arte. Ingresso unico 2 euro. (ANSA).