Turismo Torino e Unito insieme per attrarre eventi

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Turismo Torino e Provincia, con la divisione interna Convention Bureau, e l'Università di Torino hanno siglato un accodo per promuovere il settore congressuale della città, con l'obiettivo di attrarre convegni e congressi nazionali e internazionali. I docenti saranno coinvolti in attività di promozione della destinazione come sede ideale per eventi scientifici di prestigio.

La Convenzione prevede l'impegno del Convention Bureau che offre professionalità e consulenza a titolo gratuito con strumenti concreti mirati allo sviluppo delle candidature per l'acquisizione di congressi e convegni anche di livello internazionale. Mette inoltre a disposizione il Registro Operatori Congressuale, che riunisce location e imprese private torinesi del settore congressuale, affinché i docenti possano affidarsi alle società di servizi medesime per la realizzazione dell'evento.

Il Convention Bureau inoltre aderisce al progetto Italian Knowledge Leaders, promosso dal Convention Bureau Italia e Enit, con l'obiettivo di dare il giusto riconoscimento al "capitale intellettuale" italiano - professori universitari, ricercatori, medici, che ricoprono posizioni strategiche all'interno di associazioni internazionali - coinvolgendoli in attività di promozione dell'Italia come "destinazione del sapere" e, di conseguenza, delle sue città come sedi ideali per ospitare congressi internazionali.

"Siamo lieti di rafforzare il legame con l'Università di Torino, che vanta eccellenze riconosciute in tutto il mondo. La convenzione permetterà di creare maggiori sinergie con l'Ateneo, ponendoci come interlocutore unico, di supporto e di stimolo al mondo accademico locale, assicurando alla città maggiori convegni e congressi di prestigio" afferma Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia.. (ANSA).