Sfilano 'guerriere metropolitane', evento benefico a Torino

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Sfileranno a Palazzo Saluzzo Paesana, a Torino, il 2 dicembre le 'guerriere metropolitane'.

Sono uomini e donne - in tutto dieci - che hanno avuto problemi in campo oncologico e per un giorno diventeranno modelli e modelle. Saranno presenti anche designer internazionali, la madrina sarà la giornalista del quotidiano Libero Hoara Borselli. L'evento benefico è stato organizzato dall'associazione To-Mide di Antonio Vietri, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e della Fondazione per la ricerca sul cancro alla quale saranno devoluti i fondi raccolti. Nel 2018 un analogo evento si era svolto al Teatro Regio di Torino.

"Abbiamo chiesto una donazione di 10 euro per assistere alla sfilata e di 25 euro per partecipare anche al buffet. Ci saranno rappresentanti delle istituzioni e l'ex sindaca Chiara Appendino" spiega Antonio Vietri, noto come 'Calzolaio d'oro' per le scarpe vendute agli sceicchi.

Durante la serata ci sarà una sfilata Avita di Nft, con una collezione particolare nata nel mondo criypto. "In Italia è la prima volta che si uniscono mondo fashion e mondo crypto", sottolinea Vietri. (ANSA).