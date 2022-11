Ristorazione, Gruppo Miroglio acquisisce 5% Tosca

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Il piemontese Gruppo Miroglio ha acquisito il 5% delle quote di Tosca - l'Arte del gusto, brand della ristorazione creato nell'estate scorsa.

Fondato ne 1947, il Gruppo Miroglio opera lungo la filiera della moda femminile e del retail ed è presente in 22 paesi con una rete che conta oltre 900 punti vendita monomarca (9 brand tra cui Elena Mirò, Motivi, Oltre e Fiorella Rubino), di cui 450 all'interno di centri commerciali in tutta Italia. Oltre all'ingresso nel mondo dei centri commerciali, Tosca ha in programma un'apertura a Londra e la collaborazione con le principali piattaforme di delivery della capitale britannica. In previsione anche altre aperture internazionali già nel corso del 2023.

"Forti dell'esperienza consolidata in 28 anni di attività nella ristorazione, di cui 17 con Löwengrube -spiega Nicastro - abbiamo voluto proporre un formato che celebra l'eccellenza della mia regione di adozione e si propone di esportarne i prodotti di punta a livello internazionale".

"Crediamo che la nostra lunga esperienza nell'ambito del retail possa offrire un supporto concreto per una crescita ancora più rapida di questo progetto", aggiunge Alberto Racca, Amministratore Delegato del Gruppo Miroglio.

