Iaad e Scuola Holden, master Writing and Visual Storytelling

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - Nasce il master in Writing and Visual Storytelling, un percorso di perfezionamento per le professioni che hanno a che fare con la comunicazione, come consulenti per imprese e istituzioni, art director, copywriter, content creator, photo editor, ricercatori iconografici. E' il frutto della collaborazione tra Iaad. e Scuola Holden, che uniscono le forze per realizzare nuovi progetti rivolti al futuro delle professioni creative.

Un designer visivo affiancherà alle proprie competenze la potenza della parola (scritta o parlata) e un narratore acquisirà la forza delle immagini. Un percorso che formerà un profilo professionale innovativo, già molto richiesto dal mercato, in grado di muoversi tra competenze di scrittura e grafica per creare nuove forme di comunicazione. Alla guida del Master c'è Andrea Bozzo, Illustratore e Graphic designer.

Porteranno il proprio contributo figure d'eccellenza del panorama culturale italiano e della comunicazione come i pubblicitari Giuseppe Mazza e Aurelio Tortelli. L'avvio è previsto ad aprile 2023, la durata dieci mesi, fino a gennaio 2024.

"Con Scuola Holden condividiamo l'attenzione per una formazione di qualità e innovativa in due ambiti, quello della progettazione scritta e visiva, che si completano perfettamente.

Questa è senza dubbio la base di un dialogo che può essere di beneficio per i nostri studenti e per la città" spiega Alessandro Colombo, direttore Iaad. "Da tempo aspettavamo l'occasione giusta per collaborare con Iaad., perché parliamo la stessa lingua, ci capiamo, abbiamo un approccio all'insegnamento molto simile: entrambi diamo grande valore alla pratica" aggiunge Martino Gozzi, ad di Scuola Holden. (ANSA).