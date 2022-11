Furti e vandalismi negli 'orti solidali', denuncia Caritas

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 NOV - Caritas Alessandria ha presentato denuncia sugli atti vandalici agli orti solidali di Forte Acqui. Il primo episodio è nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre con un incendio vicino al capanno all'interno dell'area verde. Tra il 20 e il 21, invece, sono state divelte le recinzioni e deturpate le coltivazioni; sottratto un decespugliatore e danneggiato un motocoltivatore.

Nato nel 2015 e finanziato con i contributi Cei dell'8 x mille, il progetto 'Orti solidali' ha visto la realizzazione di un pozzo per la fornitura della rete idrica e la successiva assegnazione di 78 lotti di terreno ad altrettante famiglie per la coltivazione domestica. Da Caritas la solidarietà all'associazione 'Orti solidali di Forte Acqui', che da circa due anni, in collaborazione con 'Opere di Giustizia e Carità', si occupa della gestione. "Si tratta di atti che potremmo definire barbari, veri e propri dispetti per colpire la nostra associazione e probabilmente gli stessi ortolani - commenta Domenico Cafaro, presidente di 'Orti solidali Forte Acqui' - Su una settantina di lotti ne è stata danneggiata una ventina. Sono state calpestate le verdure, rovinate le recinzioni e sono stati rubati piccoli utensili da lavoro. I nostri soci sono sconfortati, perché non è la prima volta che capitano simili episodi. Il progetto degli orti solidali è nato per offrire alla comunità un valore aggiunto. Atti come questi lasciano davvero tanta amarezza". (ANSA).