Celebrata a Torino la Virgo Fidelis, patrona dei carabinieri

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - E' stata celebrata a Torino, questa mattina, nella chiesa Maria Madre dei Giovani, la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei carabinieri. Al termine della funzione religiosa, concelebrata da monsignor Santo Marcianò, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, il comandante della Legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, generale di brigata Antonio Di Stasio, ha commemorato l'81esimo anniversario della battaglia di Culqualber, per la quale la bandiera dell'Arma è stata decorata con la medaglia d'oro al valor militare.

Il generale Di Stasio ha sottolineato quanto forte sia il legame dell'Arma con la propria Patrona, al cui culto è ispirato lo stesso motto "Nei secoli fedele". Il generale ha poi rivolto un pensiero a tutti i caduti e alle loro famiglie, in questo giorno che ha visto anche la celebrazione della giornata dell'orfano. Prima della funzione, monsignor Marcianò ha benedetto due sculture della Santissima Vergine collocate al comando Legione carabinieri. (ANSA).