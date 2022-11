Carlo Ginzburg, l'antifascismo rischia di essere cancellato

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - "Che cosa significa la donazione delle carte di una figura come Leone Ginzburg nel contesto dell'Italia di oggi dove per la prima volta dalla fine della guerra ci troviamo di fronte a un governo di destra? La domanda è inevitabile. Un punto va immediatamente chiarito. Non ci troviamo di certo di fronte al risorgere del Fascismo, ma non possiamo nasconderci che n questa situazione l'Antifascismo rischia di essere cancellato e di scomparire dalla coscienza delle nuove generazioni". E' il pensiero espresso da Carlo Ginzburg che ha donato al Polo del 900 di Torino lettere, manoscritti e documenti appartenuti al padre Leone, figura emblematica dell'antifascismo.

"E' un processo che è già cominciato, assolutamente da contrastare. Il ruolo del presidente Mattarella è molto importante, ma non può durare per sempre. Vedo una sinistra estremamente fragile, senza idee, una situazione molto grave. Il peggio deve arrivare", ha sottolineato Carlo Ginzburg.

"Ricostruire ciò che è stato con gli strumenti offerti da un'istituzione come il Polo del 900 significa difendere la Repubblica, nata dalla Resistenza, oggi e per il futuro".

