Violenza donne: carabinieri,nuova stanza per ascolto vittime

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Inaugurata oggi all'interno della stazione carabinieri di Pianezza, nel Torinese, la nuova stanza dedicata all'ascolto delle donne vittime di violenza. "Una stanza tutta per sé", nell'ambito dell'accordo tra l'Arma dei carabinieri e l'associazione Soroptimist International, siglato nel 2015 e rinnovato per il triennio 2023-2025. Un progetto pensato per incoraggiare le persone vittime di violenza di genere a rivolgersi alle forze dell'ordine, sostenendole nel delicato momento della denuncia. La stanza della caserma di Pianezza, allestita con il contributo del Soroptimist International Club di Torino, sarà punto di riferimento per i diversi Comuni della zona e per l'intero comando compagnia di Rivoli. Il comando provinciale dei carabinieri di Torino può ora contare su sei stanze dedicate all'ascolto delle donne vittime di violenza: oltre a quella di Pianezza, sono operative quelle della compagnia carabinieri Torino San Carlo, della compagnia Mirafiori, delle stazioni torinesi Borgata Mirafiori e Barriera Milano e della stazione di Settimo Vittone. (ANSA).