Teatro Erba, Tutto sua madre inaugura cartellone della prosa

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Dopo il successo riscosso a livello nazionale sia nella passata stagione che in questa, torna al Teatro Erba di Torino lo spettacolo Tutto sua Madre con Gianluca Ferrato. Unica data venerdì 2 dicembre ore 21.

Uno spettacolo esilarante, sottile e profondo, talmente ricco di personaggi da sembrare una commedia. La particolarità è che tutti questi personaggi, sono interpretati da un unico attore in una sorta di girandola da trasformista della parola e della voce.

Lo spettacolo teatrale è tratto da "Les garçons et Guillaume, à table!" ed è diretto da Roberto Piana. Traduzione dal francese Anna D'Elia, adattamento drammaturgico Tobia Rossi, assistente alla regia Angelo Curci, scene Yasmin Pochat, costumi Agostino Porchietto, light designer Renati Barattucci, wallpaper designer Simone Guidarelli e illustratore Matthew La Croix. (ANSA).