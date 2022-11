Protezione e Sport, talento e sogno Atp nel talk di Area X

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - La passione sportiva, il tennis, le Nitto Atp Finals, un compleanno indimenticabile e l'importanza di proteggere il proprio talento e il proprio sogno: sono gli ingredienti della nuova puntata di 'Protezione e Sport', il talk con i campioni promosso da Area X, il primo spazio esperienziale dedicato alla cultura della protezione realizzato da Intesa Sanpaolo Assicura nel centro di Torino. Protagonisti Gabriele Piraino, il giovane tennista reduce dall'esperienza come sparring partner dei campioni che si sono sfidati per il titolo di maestro a Torino, e Massimo Tessitore, amministratore delegato e direttore generale di Insalute Servizi. Insieme dialogheranno con il giornalista sportivo Massimo Caputi per parlare di sport e protezione. L'appuntamento è per giovedì 24 novembre alle ore 12.30, in streaming su areax.info e su ANSA.it. (ANSA).