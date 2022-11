Crolla ponteggio nel Torinese tre operai feriti

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Tre operai sono rimasti feriti questo pomeriggio in un incidente sul lavoro a Bardonecchia (Torino), in alta Val di Susa, dove è crollato un ponteggio montato su un edificio nella zona denominata 'Campo Smith'. Sul posto i vigili del fuoco sono impegnati con il team Usar (Urban Search and Rescue) e il nucleo cinofili nelle operazioni di ricerca di eventuali persone coinvolte. (ANSA).