Cade in scarpata, salvata da Soccorso Alpino e Vigili Fuoco

(ANSA) - ACQUI TERME, 23 NOV - E' stata ritrovata nella tarda serata di ieri una 70enne dispersa nei boschi in località Ronco sopra Melazzo, nell'Acquese, in provincia di Alessandria. La donna, salvata dal Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco, si era allontanata da casa alla ricerca di una capretta, accompagnata dai sui cinque cani maremmani. A dare l'allarme i familiari, preoccupati per il mancato rientro. La squadra di soccorso, formata da 7 tecnici (con 3 infermieri di area critica), l'ha ritrovata infreddolita, prima che scendesse la notte che è stata particolarmente rigida. L'anziana è stata raggiunta con difficoltà perché si trovava in una zona scoscesa.

Pur non avendo problemi a camminare, è stato necessario imbragarla e utilizzare le corde di sicurezza. (ANSA).