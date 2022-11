Bankitalia: peggiora clima fiducia, prevale incertezza

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Il clima di fiducia dopo l'estate è peggiorato: le imprese, colpite dagli elevati costi dell'energia e di alcune materie prime, prevedono un indebolimento della crescita dei ricavi e un aumento della cassa integrazione, ma restano significativi gli investimenti, in particolare per l'efficienza energetica. E' il quadro che emerge dal Rapporto di Banca d'Italia, presentato nella sede di Torino. "Le prospettive sono critiche, le imprese manifestano una crescente preoccupazione. C'è una grande incertezza" sottolinea il direttore della sede di Torino Lanfranco Suardo.

Nella prima parte del 2022 - spiega Cristina Fabrizi della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale della Banca d'Italia - l'economia piemontese ha continuato a crescere, anche se in misura meno intensa dell'anno precedente. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter), elaborato dalla Banca d'Italia, l'attività economica in Piemonte sarebbe aumentata del 5,3 per cento nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2021, recuperando sostanzialmente i livelli del 2019. Nel terzo trimestre il quadro economico si è ulteriormente indebolito: per la prima volta dal 2020 l'indicatore Regio-coin Piemonte della Banca d'Italia, che fornisce una stima dell'evoluzione delle componenti di fondo dell'economia regionale, si colloca su livelli negativi.

Un ruolo importante può giocarlo l'attuazione del Pnrr: al 17 ottobre le risorse complessivamente assegnate agli enti territoriali della regione erano pari a 3,8 miliardi: "se i fondi venissero pienamente utilizzati nei tempi previsti la spesa aumenterebbe di quasi l'80% rispetto alla media del periodo 2014-2019" ha spiegato Fabrizi. (ANSA).