Azienda torinese Panini lancia Biocred, certificato dall'Fbi

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - La Panini lancerà a dicembre, nell'evento Future Branches in Texas, BioCred, un sistema di autenticazione biometrica - certificato dall'Fbi - che offre sicurezza, comodità e privacy grazie al suo processo brevettato basato sulle impronte digitali.

L'azienda, fondata a Torino nel 1945, progetta, produce e supporta periferiche specializzate per l'acquisizione e dematerializzazione di assegni e documenti cartacei di pagamento, destinate principalmente al mondo bancario e postale.

Fra i principali clienti di Panini figurano le tre principali banche americane, oltre quindici fra le maggiori venti banche indiane, Poste Italiane e diversi gruppi bancari della nostra penisola.

Partita come una realtà a conduzione familiare, oggi Panini è uno dei player più importanti a livello mondiale in questo settore, con una produzione di oltre 110.000 scanner all'anno e un fatturato in crescita per il 2022, previsto oltre i 47 milioni di euro.

L'azienda, che dal 1995 dispone anche di una sede commerciale in Ohio (USA) interamente controllata da Panini Spa e che da fine 2020 è guidata dall'ad Richard Kane, oggi conta 53 dipendenti - ai quali se ne affiancano altri 150 nelle aziende del Piemonte che si occupano della produzione esternalizzata. I reparti marketing e R&S sono radicati nella sede di Torino dove nei prossimi mesi si prevedono l'attivazione di alcuni stage e nuove assunzioni per seguire nuovi progetti. Panini è infatti costantemente impegnata a rispondere alle sfide del mercato, e mentre l'utilizzo dei pagamenti cartacei si va riducendo, l'attenzione è divenuta altissima sulla prevenzione delle frodi e la sicurezza dell'identità. (ANSA).