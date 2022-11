Alimentare: Dop e Igp Piemonte +15,4%, valgono 1,57 miliardi

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Le filiere Dop Igp hanno risultati economici che si riflettono sui territori, come emerge dal 20/o rapporto Ismea-Qualivita. Le regioni del Nord-Ovest con 3,8 miliardi di euro segnano un +10,8%, con il contributo principale di Piemonte (+15,4%), e Lombardia (+7,2%). Il Piemonte è quarto tra le sette le regioni che superano 1 miliardo di euro di valore generato dalle Igp nel 2021, per la precisione conta 1,57 miliardi, con 335 milioni per il cibo (ottava regione in classifica) e 1,235 miliardi per il vino, per il quale è la seconda regione in Italia per l'impatto di Dop Igp. L'impatto economico per province vede Cuneo in quarta posizione in Italia, con 887 milioni (+19,5%), soprattutto grazie al vino, con 677 milioni, che la porta in terza posizione nella classifica settoriale. E per il vino è in classifica anche Asti, ottava, con 318 milioni (+8,5%). (ANSA).