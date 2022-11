Al Regina Margherita nuova Pneumologia per sentirsi a casa

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Un nuovo reparto in cui sentirsi accolti e assistiti in un ambiente che cerca di restituire il calore di una casa, con i propri cari vicini. A 2 anni dall'avvio della raccolta fondi e dopo 8 mesi dall'apertura del cantiere, è stata inaugurata l'area degenza del nuovo reparto di Pneumologia pediatrica Grazia e Corrado Tadolini dell'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino.

Il progetto, di Fondazione Respiro Libero, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo, vede un investimento complessivo di 3 milioni e proseguirà nel primo semestre 2023 con la zona dedicata alle attività ambulatoriali e di day hospital.

Il reparto è pensato per le situazioni che necessitano di ricovero in subintensiva respiratoria e offre 13 posti letto, tutti monitorati, in 12 camere, una delle quali doppia per i ricoveri di fratelli e sorelle. Sono tutte a pressione negativa, con monitoraggio della qualità dell'aria e strumentazioni di supporto respiratorio e tecnologico, attivate in modo personalizzato in base alle specifiche esigenze. In caso di necessità il reparto può accogliere anche gli oltre 150 bambini e adolescenti dipendenti da tecnologia. Nell'insieme, i pazienti con patologia cronica complessa che hanno come riferimento il reparto di Pneumologia sono oltre 1.000, cui si aggiungono tutti i bambini che hanno problemi respiratori intercorrenti o ricorrenti, per un totale di oltre 10.000 prestazioni erogate in regime ambulatoriale. (ANSA).