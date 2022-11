Agricoltura: 'Sos frutta', 4 chili di mele valgono un caffè

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Due caffè pagati simbolicamente con due sacchetti da 4 chili di mele per "dare un segnale all'opinione pubblica" sul prezzo irrisorio corrisposto dalla grande distribuzione ai produttori di frutta. Si è conclusa così, con il presidente della Regione Alberto Cirio e il presidente regionale della Coldiretti Roberto Moncalvo, in un locale storico nel centro di Torino, la manifestazione 'Sos frutta' organizzata dall'organizzazione agricola. Coldiretti ha calcolato che il costo di produzione è di 41 centesimi, ai quali si aggiungono 50 centesimi per il 'condizionamento', Cirio e Moncalvo hanno firmato un documento della Coldiretti da sottoporre al governo per la tutela del comparto frutticolo.

"Quello del prezzo pagato ai produttori è un problema grave - ha detto Cirio - con questo nostro gesto vogliamo fare capire a tutti quanto le mele vengono pagate al contadino. Per quattro chili riceve poco più di un euro, così le aziende agricole falliscono. Ma sono fiducioso - ha proseguito il governatore - perché il ministro dell'Agricoltura, che si è da poco insediato, ha voluto nella definizione del ministero introdurre la parola Sovranità. Sono certo che in lui e nel nuovo governo troveremo la sensibilità giusta nel difendere le produzioni agricole italiane dalla concorrenza sleale di altri paesi europei e di quelli extraeuropei, ma anche all'interno della filiera perché al suo interno tra i contadini e i consumatori finali si innestano meccanismi di duplicazione-triplicazione dei prezzi scaricate sul consumatore, mentre al contadino non va niente. Ci sono pratiche sleali, - ha concluso Cirio - c'è una legge che dice nessuno può vendere un prodotto a un prezzo inferiore al costo di produzione, chi lo fa viola la legge e deve essere punito". (ANSA).