Aggressione in un locale, arrestato per tentato omicidio

Un romeno di 37 anni è stato arrestato dagli agenti di polizia del Commissariato Barriera Nizza di Torino per tentato omicidio aggravato e lesioni gravi e aggravate. Secondo gli investigatori l'uomo a seguito di un litigio, avvenuto poco prima per futili motivi all'interno di un locale notturno della movida torinese, in via Galliari, quartiere San Salvario, avrebbe aggredito violentemente, insieme ad altre persone rimaste ignote, due stranieri, con uno sgabello e un bastone di metallo. Il fatto è avvenuto fuori dal club.

L'attività di indagine, iniziata a settembre scorso, ha consentito di ricostruire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato.

La violenza dei colpi inferti dal 37enne alla testa e al torace degli aggrediti, soprattutto ad una delle due vittime, hanno causato lesioni molto gravi, emorragie e fratture. La polizia è arrivata al romeno grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e alle testimonianze. Durante la perquisizione, estesa anche all'auto dell'uomo, sono stati rivenuti e sequestrati un tirapugni e uno spray urticante.

