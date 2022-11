Teatro: Negrin resta direttore Fondazione Piemonte dal Vivo

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Matteo Negrin manterrà la carica di direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo per il triennio 2023 -2025- E' stato scelto dal consiglio di amministrazione tra una rosa di candidati che hanno risposto al bando emesso dall'Ente.

"Le sue competenze gestionali e manageriali, unite ad una profonda cultura dello spettacolo dal vivo e ad un grande equilibrio istituzionale, hanno accompagnato il nostro ente in un periodo che ha fortemente compromesso l'economia del settore" commenta il presidente Gianluigi Porro.

"Esprimo il mio più vivo apprezzamento per la conferma a direttore del dottor Matteo Negrin: proseguiremo insieme il percorso di crescita di questa istituzione, sempre più importante per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo sul nostro territorio" dice - Vittoria Poggio, assessore regionale Cultura, Turismo, Commercio. (ANSA).