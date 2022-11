Fondazione Paideia ripropone calendario Avvento solidale

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Fondazione Paideia, per il secondo anno, ripropone uno speciale Calendario dell'Avvento in un'edizione limitata, con cioccolatini Domori, che trasforma l'attesa del Natale in un'occasione di solidarietà. Con una donazione di 25 euro, sarà possibile contribuire a sostenere i progetti dedicati alle famiglie con bambini con disabilità.

"Il calendario dell'Avvento Paideia rappresenta per noi un'occasione speciale per vivere la magia del Natale all'insegna della solidarietà e della golosità, stando accanto alle famiglie con bambini con disabilità che incontriamo ogni giorno al Centro Paideia", spiega Fabrizio Serra, Segretario Generale della Fondazione.

Il Calendario è disponibile al Centro Paideia di Torino in Via Moncalvo 1, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 18; sarà inoltre possibile trovarlo presso il Centro Commerciale Shopville Le Gru, al primo piano, all'interno del villaggio natalizio, nelle giornate del 26 e 27 novembre, dalle ore 10 alle 18. Infine, è possibile riceverlo in tutta Italia direttamente a casa scrivendo a sostenitori@fondazionepaideia.it o chiamando il numero 011 0462400. (ANSA).