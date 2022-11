Ermes, per millennials è tra aziende in cui si lavora meglio

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Ermes - Intelligent Web Protection (www.ermes.company/it/) eccellenza torinese della Cybersecurity e unica realtà italiana selezionata da Gartner nella top 100 delle realtà mondiali che sfruttano l'intelligenza artificiale per rilevare e difendere dai sempre più efficaci attacchi alla sicurezza delle aziende, è stata selezionata da Great Place to Work (https://www.greatplacetowork.it/) come una delle migliori 20 aziende in cui lavorare secondo la generazione dei millennials.

Una certificazione che conferma e inquadra precisamente il profilo di azienda che Ermes - Intelligent Web Protection ha costruito negli anni e il suo successo: da spin off del Politecnico a top 100 mondiale, la sua crescita è stata supportata da un team che, nel 2018, anno della sua fondazione, contava 5 risorse e che oggi conta oltre 30. Solo nel 2021, infatti, ci sono state 15 nuove assunzioni in ambito ricerca e sviluppo, marketing e sales e l'anno si è chiuso con un fatturato di oltre 1 milione di euro portando l'azienda a una crescita al 31 dicembre 2021 del 200% rispetto al 2020.

Ermes - Intelligent Web Protection punta a triplicare le dimensioni del team, da 30 a oltre 100 persone, e stima che l'80% di questi nuovi ingressi siano millennials o anche più giovani. Questo comporterà lo spostamento delle attività in un building più grande, che possa accogliere le assunzioni pianificate da raggiungere in 18 mesi, che si accompagneranno all'ingresso di Emanuela Panero, la nuova Hr director dell'azienda. (ANSA).