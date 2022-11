Black Friday al Teatro Stabile, sconto per alcune recite

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Anche quest'anno il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale attiva una promozione in occasione del Black Friday, offrendo biglietti a prezzi agevolati per gli spettacoli della Stagione 2022/2023. La promozione sarà attiva a partire dalle ore 00:00 di venerdì 25 novembre fino alle ore 24 di domenica 27 novembre e sarà possibile acquistare i biglietti scontati per alcune recite degli spettacoli inseriti nella Stagione 2022/2023: per i titoli in programma al Teatro Carignano il prezzo in promozione sarà di 17 euro, mentre per quelli al Teatro Gobetti e alle Fonderie Limone di Moncalieri sarà di 15 euro (prezzo online, escluse commissioni).

Gli sconti al Teatro Carignano riguarderanno Sevo di scena, Cyrano de Bergerac, Spettri, Il gabbiano, Mine vaganti, Hedda Gabler; al Gobetti Dante tra le fiamme e le stelle, The children, Piccoli miracoli della vita, Otello; alle Fonderie LImone Oylem Goylem, Antigone e i suoi fratelli, Don Juan in Soho e Amore.

I biglietti in promozione saranno acquistabili sia online sia presso la Biglietteria del Teatro Stabile di Torino presso il Teatro Carignano che farà un'apertura straordinaria venerdì 25 novembre dalle 10 alle 19. La promozione sarà valida fino a esaurimento dei posti disponibili. (ANSA).