Baby gang: carabinieri eseguono 4 misure cautelari per furto

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Quattro minorenni, di età compresa fra i 15 e i 17 anni, due di origine egiziana e due italiani, residenti a Torino, sono stati arrestati dai carabinieri in quanto sospettati di un furto con strappo aggravato, commesso nello scorso agosto vicino al Duomo del capoluogo piemontese ai danni di un loro coetaneo. I militari dell'Arma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare dispositiva di due misure detentive in carcere e di due misure del collocamento in comunità , emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Torino su richiesta della locale Procura per i Minorenni.

L'inchiesta che ha portato agli arresti è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia di Torino San Carlo e ha permesso, grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina, di raccogliere gravi indizi a carico dei quattro minorenni, i quali, dopo aver avvicinato la giovane vittima, le avrebbero strappato dal collo la collanina in oro che indossava.

L'indagine dei carabinieri si inserisce nelle attività finalizzate a prevenire e contrastare i reati predatori commessi ad opera delle baby gang nel centro di Torino, che ha già consentito di eseguire, nell'anno in corso, 10 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari, 6 arresti in flagranza di reato, oltre a notificare 21 daspo urbani ed identificare, al momento, oltre 250 ragazzi appartenenti a vari gruppi giovanili. (ANSA).