Atp Finals: 45% dei turisti a Torino per la prima volta

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Quattro mila visitatori tra cittadin e turisti, dall'Italia alla Spagna e alla Polonia, dalla Romania alla Francia e all'America, e giornalisti, 104 appuntamenti, 42 talk di cui la metà sold out, 130 relatori, 46 degustazioni con oltre 1.300 partecipanti, 157 performance in città. Sono i numeri delle attività di 'Casa Tennis' e delle iniziative diffuse, organizzate da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio, durante le Nitto Atp Finals che si sono concluse ieri.

Da un'analisi delle presenze emerge che il 45% dei turisti era in città per la prima volta e per il 72% la motivazione principale della loro presenza erano proprio le Finals. A livello di provenienza, emerge 60% di visitatori italiani da Piemonte, Lombardia, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna e 40% è invece composto da stranieri, in particolare da Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania. Oltre il 50% dei turisti ha visitato almeno un museo. Il 93% ha dichiarato di aver avuto un'esperienza positiva e di voler ritornare. "Possiamo essere soddisfatti del lavoro di coinvolgimento della città - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - e lavoreremo fin da subito per migliorare quello che serve. Si deve partire dai risultati di oggi per avere altri 5 anni". Anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, promuove l'evento e sposa la linea del bis. "Abbiamo avuto risultati importanti - dice - e da questi possiamo partire per rivendicare che le Finals restino qui anche per l'edizione dopo il 2025. Sono risultati che otteniamo perché lavoriamo insieme". "Siamo pronti a lavorare fin da subito per il prossimo anno e per mantenere qui le Finals a lungo - concorda il presidente della Camera di Commercio, Dario Gallina -. Quest'anno c'è stata grande partecipazione della città e vogliamo aumentare ancora per allargare l'evento creando qualcosa qui in centro". (ANSA).