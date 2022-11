Accoltella compagna durante lite, fermato nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Un 37enne di Pratiglione è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Ivrea per il tentato omicidio dell'ex compagna, una 44enne di Ozegna, avvenuto l'altra sera a Favria, nel Torinese. L'uomo, originario della Romania, al culmine di un litigio avvenuto in strada, ha estratto un coltello e ha colpito la donna al collo. I fendenti non sono andati in profondità: la 44enne è riuscita a scappare e a chiamare i soccorsi. Poco distante dal luogo dell'aggressione il 37enne è stato fermato dai carabinieri. La donna, invece, ricoverata all'ospedale di Ivrea, se la caverà con trenta giorni di prognosi. La lite sarebbe scaturita dalla volontà della vittima di troncare in via definitiva la relazione con l'uomo.

(ANSA).