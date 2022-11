Papa: sindaco Asti, esperienza di fede e umana incredibile

(ANSA) - ASTI, 20 NOV - Papa Francesco ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Asti. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina in Vescovado, alla presenza del sindaco Maurizio Rasero, la giunta comunale ed il Presidente del Consiglio Federico Garrone in rappresentanza del Consiglio Comunale.

"Esperienza di fede e umana incredibile che ho affrontato con le lacrime agli occhi per l'emozione e la commozione delle parole detteci dal Papa - commenta il primo cittadino - soprattutto nel momento in cui il Santo Padre si è definito astigiano come noi".

(ANSA).