Papa: pranzo cucinato da 24enne ex vittima di tratta

(ANSA) - TORINO, 20 NOV - C'è stato un concorso di saperi e abilità culinarie per preparare i menu dedicati a Papa Francesco. Il pranzo in vescovado è stato cucinato anche da Success, 24enne nigeriana, vittima di tratta di esseri umani e diventata cuoca grazie all'aiuto della Piam di Asti, la onlus coinvolta per il pasto di oggi dal vescovo di Ati, mons. Marco Prastaro. I ragazzi dell'associazione Albergo Etico hanno curato il servizio ai tavoli e gli studenti dell'Afp Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane di Agliano Terme (Asti) hanno preparato la maxi torta di 50 centimetri per 35 per festeggiare i 90 anni di Carla Rabezzana, cugina di papa Bergoglio.

"È stata una grande emozione avere l'onore di fare la torta per la cugina del Papa - commenta Annalisa Conti, presidente dell'Afp - non potevamo chiedere di meglio per iniziare i festeggiamenti dei primi 50 anni della nostra scuola, che dal 1972, forma professionisti della ristorazione e nel campo alberghiero".

La ricetta, che ha impegnato per giorni allievi e insegnanti del corso di cucina, era composta da sette strati, in cui si alternavano i gusti cioccolato, crema chantilly e nocciola.

Non è la prima volta che gli studenti della Scuola cucinano per un papa: era già successo il 26 settembre 1993, sempre in Vescovado, per Wojtyla, in occasione della sua visita per la beatificazione di monsignor Giuseppe Marello.

L'Afp Colline Astigiane avvierà le celebrazioni per i suoi 50 anni di attività, nell'ex Confraternita di San Michele BArt di Agliano Terme con una tavola rotonda in cui si confronteranno le nuove generazioni con ex allievi e ex insegnanti diventati famosi in Italia e nel mondo. (ANSA).