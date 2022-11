Restructura, debuttano gli Stati Generali dei restauratori

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Si è chiusa Restructura - organizzata da Gl events Italia al Lingotto Fiere di Torino - con gli Stati generali dei restauratori di beni culturali, per la prima volta al salone. Un appuntamento di richiamo nazionale, presente il Consiglio di Stato, che ha visto la presentazione dei "numeri della bellezza", un comparto di 3.547 imprese artigiane (dati Infocamere) per lo più collocate tra il Nord e il Centro Italia, il 55,2% degli imprenditori è in Lombardia, Lazio, Toscana e Piemonte (10%). Obiettivo dell'incontro anche la definizione delle istanze per migliorare il procedimento di qualifica del restauratore e agire sul fronte degli appalti perché il ruolo delle imprese del settore è cruciale per la custodia del patrimonio culturale e artistico del Paese.

Restructura è stata occasione di dibattito per i professionisti su risparmio energetico, le nuove tecnologie, l'acqua, il legno, il benessere abitativo, ma è stata anche di richiamo per il grande pubblico che qui ha trovato più di 150 espositori, la risposta a tutte le necessità di ristrutturazioni. E per la prima volta, riflettendo l'approccio sistemico che deve caratterizzare l'edilizia del futuro, il salone ha dedicato uno spazio unico di incontro e networking agli ordini degli ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. (ANSA).