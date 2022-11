Portacomaro in attesa del Papa, arriverà in mattinata

(ANSA) - ASTI, 19 NOV - È tutto pronto a Portacomaro per l'arrivo di Papa Francesco, previsto intorno alle 11.30 di questa mattina. Il Santo Padre arriverà in elicottero a Portacomaro Stazione, frazione di Asti, in visita strettamente privata. Da lì, si sposterà a Portacomaro paese, dove, ad attenderlo, ci saranno tutti gli abitanti del paese. Il Papa andrà a fare visita alla cugina Carla Rabezzana, in occasione dei suoi 90 anni. Per l'occasione, si fermerà a pranzo da lei in compagnia di altri parenti. Ingente lo spiegamento di forze dell'ordine Per questa giornata, che vedrà successivamente Papa Francesco spostarsi a Tigliole D'Asti, dove è atteso per il primo pomeriggio di oggi, sempre in visita privata ai familiari.

(ANSA).