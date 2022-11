Sì al Bosco degli Astigiani. Approvata convenzione

(ANSA) - ASTI, 18 NOV - Il Consiglio comunale di Asti ha votato all'unanimità una convenzione tra la Banca di Asti e il Comune, che permette di affidare un appezzamento di oltre 5 ettari di terreno, sulle colline di Viatosto, da Banca d'Asti al Comune di Asti che li destinerà a verde e parco pubblico. Verrà quindi creato il Bosco degli Astigiani, idea nata e promossa all'associazione Astigiani, che ha lanciato l'azionariato popolare per contribuire, anche finanziariamente, allo sviluppo del progetto ecologico e culturale, in una della zone più suggestive ai confini della città.

Commenta il presidente di Astigiani, Piercarlo Grimaldi: "L'idea del Bosco degli astigiani, lanciata dalla nostra associazione poco prima della pandemia di Covid, aveva già assunto il valore di risposta di vita ad una stagione di morte e di ansie. Realizzare un nuovo grande parco pubblico, piantare alberi, progettare un'area verde è un segnale importante per tutta la comunità". Gli fa eco il direttore di Astigiani, Sergio Miravalle: "Siamo pronti a partecipare in tempi brevi ad una tavolo con i rappresentanti del Comune, dell'Istituto Agrario Penna e di altre realtà che vogliano aggregarsi per vedere crescere concretamente il Bosco degli Astigiani". Nel concreto, chi sottoscrive una quota specifica, riceverà un attestato verde di condivisione. Sarà chiesto al Comune di pubblicare i nomi su un cartellone all'ingresso del nuovo parco pubblico.La giovane quercia chiamata "Astesana", messa a dimora il 28 novembre scorso, nei giorni del Bagna Cauda Day, sul punto più alto del terreno del futuro Bosco degli Astigiani diventerà l'albero simbolo del nuovo parco pubblico. (ANSA).