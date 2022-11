Sfida alla pari, videogioco accessibile anche ai non vedenti

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Un videogame avvincente, che intrattiene grandi e piccini ma soprattutto accessibile anche a ipovedenti e non vedenti. Ecco le caratteristiche che hanno portato al trionfo di "Sfida alla pari", realizzato da Dinobros (https://www.dinobros.com/) e Novis Games (https://www.novisgames.com/), nel corso della sesta puntata di "Tu Si Que Vales" andata in onda il 22 ottobre. Il progetto ha ricevuto infatti un poker di sì dalla giuria e il 98% di apprezzamento da parte del pubblico. Sul palco i co-founder di Novis Games Marco Andriano e Arianna Ortelli, torinesi, entrambi Forbes under 30, e dietro le quinte il duo di progettisti Samuele Sciacca e Manolo Saviantoni di Dinobros.

Il videogioco ha visto protagonisti gli avatar dei personaggi presenti in giuria: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. A cogliere la sfida sono stati Maria de Filippi e Gerry Scotti, che a turno hanno sfidato Marco Andriano, giovanissimo (classe 1998) cmo & oo-founder di Novis Games, ipovedente dall'età di 4 anni. A spuntarla, in entrambi i casi, è sempre l'avatar di Marco, che ha sbaragliato gli avversari lasciandoli senza parole. Un match alla pari: mentre Maria de Filippi e Gerry Scotti potevano contare sulla propria vista, Marco poteva far affidamento su un sistema di impulsi sonori, detti audio 3D, capaci di avvisare della presenza di ostacoli durante il percorso di gioco.

In Italia la percentuale di non vedenti si attesta intorno allo 0.8%-1 sulla popolazione totale, gli ipovedenti sono invece circa un milione e seicentomila, per un totale di circa un milione e ottocentomila persone affette da una disabilità visiva. (ANSA).