Pestato a morte: altri quattro arrestati nell'Alessandrino

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 18 NOV - Quattro nuove misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri per l'omicidio di Cristian Martinelli, il 34enne aggredito il 14 ottobre alla stazione di Casale Monferrato (Alessandria) per portargli via gli occhiali griffati e morto poi in ospedale due giorni dopo.

Nella notte le serrate indagini condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Alessandria e della Compagnia di Casale hanno portato all'arresto dei presunti responsabili. Al 20enne moldavo Nicolae Capstrimb, già in carcere dal 18 ottobre, si aggiungono una 21enne italiana, due 18enni e un 16enne marocchini, tra cui 2 fratelli.

Su disposizione della Procura di Vercelli e di quella per i Minorenni di Torino sono state eseguite le ordinanze di esecuzione di misure cautelari nei confronti dei 5 indagati: due - compreso il minorenne - sono stati arrestati e rinchiusi a Vercelli e Torino; la 21enne si trova ai domiciliari; per l'ultimo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Tutti sono accusati di omicidio preterintenzionale aggravato dai futili motivi e rapina "Spiace siano coinvolti in questa triste vicenda ragazzini che, purtroppo, si muovono in un contesto di disagio giovanile importante - commenta il colonnello Massimiliano Rocco, comandante provinciale carabinieri -. Un'azione di quel tipo, fatta più o meno inconsapevolmente, genera conseguenze immani.

Quel giorno sono state distrutte più vite". (ANSA).