Mix Contest Italy Tour, il cocktail diventa sostenibile

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Anche il mondo dei cocktail si fa sempre più sostenibile. È ciò che emerso durante il Mix Contest Italy Tour 2022, alla Nuvola Lavazza di Torino, in occasione delle Nitto Atp Finals. Il format è stato ideato da Laura Carello, la quale è anche la mente di Mt Magazine, progetto editoriale con respiro nazionale sul mondo della miscelazione.

La gara è stata vinta da Lève, ma sia il secondo che il terzo cocktail bar classificati - Otium e Smile Tree - hanno proposto una scelta sostenibile. La sfida è stata tra quindici bartender torinesi che dovevano miscelare, accoppiati a bartender ospiti provenienti da tutta Italia, per raggiungere la finale del 21 marzo. L'obbligo era uno solo: utilizzare un prodotto dell'industry mondiale del settore ai quali erano stati associati. Nonostante ciò, tanti bartender hanno deciso di imporre un ulteriore step di difficoltà alla propria gara: preparare un cocktail sostenibile. Da questo pensiero sono nati cocktail molto diversi fra loro, ma tutti accomunati dall'utilizzo di scarti, di parti di ingredienti che spesso non vengono usate per comodità o abitudine.

La quarta tappa del Mix Contest Italy Tour, quella che ha visto protagoniste il maggior numero di donne dall'inizio della competizione: otto barlady in totale, di cui cinque torinesi e tre ospiti. (ANSA).