Controlli Cc su lavoro 'in nero', sanzioni per 4 aziende

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Otto lavoratori irregolari, quattro fra bar, ristoranti e pizzerie che impiegavano personale "in nero". Questo l'esito di una serie di controlli svolti dai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) a Torino e nei territori di Rivoli, Moncalieri, Ivrea e Venaria Reale. Gli accertamenti hanno interessato otto aziende per un totale di 44 lavoratori. Le sanzioni amministrative ammontano 38 mila euro.

Il personale "in nero" dovrà essere messo in regola e i datori di lavoro dovranno versare dovranno versare la mancata contribuzione e retribuzione. (ANSA).