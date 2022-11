Cisl: Enzo Pappalettera presidente Fondazione Vera Nocentini

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Enzo Pappalettera è il nuovo presidente della Fondazione Vera Nocentini di Torino, Tommaso Panero sarà vice-presidente. Li ha nominati il consiglio di amministrazione dopo le dimissioni del presidente, Gianfranco Zabaldano e della vice-presidente Marta Margotti.

Zabaldano ha motivato la sua scelta con la necessità di un rinnovamento delle istituzioni culturali - affidando le responsabilità a persone più giovani, per seguire e anche anticipare i tempi - e con l'esigenza di non superare il limite dei due mandati nelle varie cariche, principio cardine della vita della Cisl. Enzo Pappalettera proviene dal mondo della scuola: insegnante di filosofia e storia, ha svolto gli incarichi di responsabile del sindacato scuola della Cisl prima per la provincia di Torino e poi per il Piemonte ed ha recentemente concluso la sua carriera lavorativa come preside di un liceo torinese. Zabaldano continuerà a collaborare con la Fondazione, coinvolta nella vita del Polo del '900, istituzione presso la quale ha la sede. (ANSA).