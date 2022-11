Black Friday: 1 milione di piemontesi pronto a fare acquisti

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Circa un milione di piemontesi farà almeno un acquisto nella settimana del Black Friday, con un budget medio di circa 261 euro a persona, per un totale di oltre 250 milioni. Ma solo il 29% acquisterà nei negozi di vicinato.

Emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti con Ipsos.

Quest'anno il periodo degli sconti si è esteso ben oltre la settimana del Black Friday, con offerte dal primo novembre tramite una campagna pubblicitaria di dimensioni inedite: l'86% degli italiani maggiorenni, circa 32 milioni di persone, ha ricevuto un'offerta promozionale diretta, soprattutto via mail (79%), sms (27%), whatsapp (18%), o telefono (11%). Bersagliate soprattutto le donne.

Protagonista sarà la moda. Il 64% degli intervistati ha intenzione di acquistare capi d'abbigliamento, calzature o accessori moda. Seguono elettronica e informatica (57%), elettrodomestici dalle tv alle lavatrici (41%), mentre il 32% cerca prodotti per la casa. Ma c'è anche un 9% interessato a prodotti come giocattoli, libri, oggetti da collezione, cosmetici.

Il 57% di chi comprerà al Black Friday vuole utilizzare l'occasione per acquistare già un regalo per Natale: secondo le stime di Confesercenti, circa 160 milioni di euro di spesa per i regali delle feste sarà 'anticipata' nei prossimi sette giorni.

A fare la parte del leone le piattaforme di ecommerce (64% delle indicazioni), i portali online delle catene multimarca (43%) ma anche l'acquisto sul sito web dei produttori (29%). Un ulteriore 40% acquisterà anche presso i punti vendita delle grandi catene e il 19% presso supermercati e ipermercati. "Le promozioni del Black Friday e di novembre in generale anticipano il Natale e lo dirottano verso il web. Occorre garantire maggiore equilibrio di mercato, invece che lasciare tutto così com'è, assistendo, senza intervenire, alla desertificazione delle città, con le vetrine dei negozi oscurate da cartelli affittasi" commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti. (ANSA).