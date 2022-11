Violenza di genere, da mostra McCurry incassi per associazione

In occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" di venerdì 25 novembre, la Fondazione Artea, in accordo con la Fondazione Filatoio di Caraglio e Civita Mostre e Musei, ha deciso di estendere l'orario di visita della mostra "Steve McCurry.Texture" dalle 10 alle 19 e devolvere l'intero ricavato della vendita dei biglietti all'Associazione MAI+SOLE che da 15 anni si occupa di dare ascolto, accoglienza e aiuto a donne e bambini vittime di violenza.

"Il Filatoio, con il suo passato di fabbrica della seta, ha ospitato nei secoli centinaia di donne operaie che, per necessità, accettavano e sostenevano condizioni di lavoro molto dure - spiega Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea -. La storia dell'ex setificio di Caraglio parla di donne così come la mostra Steve McCurry. Texture che è ospitata nelle sue sale". (ANSA).