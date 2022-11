Papa ad Asti: 50 volontari Anpas per la sicurezza sanitaria

(ANSA) - ASTI, 17 NOV - Le Pubbliche Assistenze Anpas Croce Verde Asti, Croce Verde Mombercelli, Croce Verde Castagnole delle Lanze insieme alla Croce Rossa di Asti assicureranno l'assistenza sanitaria per la visita del Papa in programma ad Asti il 19 e 20 novembre. Domenica in totale saranno impegnati circa 50 volontarie soccorritrici e volontari soccorritori e 7 autoambulanze per il soccorso con personale sanitario a bordo.

Squadre a piedi saranno dislocate lungo il percorso che il Papa farà per raggiungere la Cattedrale di Asti, e nella stessa Cattedrale dove celebrerà la Messa.

"L'impegno di Croce Verde Asti domenica sarà notevole in quanto in contemporanea saremo impegnati anche nell'assistenza sanitaria al Mercatino di Natale di Asti, il più grande d'Italia. - spiega Giacomo Sorba, consigliere Croce Verde Asti - Avremo in campo personale qualificato e un buon coordinamento per far funzionare la parte sanitaria per entrambi gli eventi.

Ringrazio di cuore i volontari, le volontarie e dipendenti che interverranno, risorse fondamentali per la nostra Associazione".

